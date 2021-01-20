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Emre Akbaba siftah yaptı

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Denizlispor maçında attığı golle bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı.


Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1 ile geçen Galatasaray'da gol perdesini Emre Akbaba açtı. Mücadelenin 8. dakikasında sahneye çıkan Emre, takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Emre Akbaba 84. dakikada yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı. Emre bu sezon 14'ü lig, 2'si de kupada olmak üzere 16 resmi maçta görev aldı.

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