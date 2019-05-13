Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belirsiz

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, ayağı kırılan sarı-kırmızılı futbolu Emre Akbaba'nın son durumu hakkında, “Bu tip bir kırık için bugünden, şu tarihte döner demek çok zor. Kırığın yapısı itibarıyla zor bir kırık. Fakat çok başarılı, çok güzel bir ameliyat geçirdi. Bu kırığın kaynaması ve Emre'nin tekrar aramıza dönmesi biraz zaman alacak. Çok duyuyorum ‘futbol hayatı bitti, iki yıl oynayamaz' gibi sözleri. Bu kadar vahim bir tabloda değiliz” dedi.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve 12 Mayıs Pazar günü özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçiren Emre Akbaba hakkında açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan İnce, Akbaba'nın son durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Biliyorsunuz Emre'nin başına bu sene şanssız sakatlıklar geldi. Yaşadığımız sakatlıktan sonra gayet güzel bir rehabilitasyonla son derece iyi bir şekilde başlamıştık, gayet de mutluydum ama böyle ikinci bir şanssızlık yaşadık. Öncelikle Emre'ye geçmiş olsun diyorum. Hepimiz biliyoruz sakatlık nasıl oldu, darbeye bağlı bir sakatlık. Tibia dediğimiz kaval kemiğinde bir kırık oluştu. Yeri gelmişken sponsorumuz Liv Hospital'a da teşekkür ediyoruz. Olay olduktan sonra hemen İstanbul'a transferi ve buradaki ameliyat sürecinde bize çok ciddi yardımları oldu. Son derece başarılı bir operasyon geçirdi Emre, Liv'deki ekiple beraber. Son derece düzgün, güzel bir operasyon geçirdik. Emre şu an dinleniyor, gayet iyi durumda. Arkadaşlarımız hiç yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Bu süreci de atlatacağız.

Basında iyileşme süresiyle alakalı bilgi kirliliği var. Aslında biraz da bunu gidermek için konuşuyorum. Bu tip bir kırık için bugünden, şu tarihte döner demek çok zor. Kırığın yapısı itibarıyla zor bir kırık. Fakat çok başarılı, çok güzel bir ameliyat geçirdi. Bugüne kadar ki tüm tedavilerimiz yolunda gitti, bundan sonra da İnşallah öyle gidecek. Şunu bilmek gerekiyor, böyle bir kırığın önce kaynamasını beklemek lazım. Bu kaynama gerçekleştikten sonra da rehabilitasyon ve oyuncunun tekrar performans vereceği bir çalışma yapmak gerekiyor. Bu zaman alacak bir süreç ve bu süreci mümkün olduğunca kısaltmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünden süre vermek doğru değil. Bu kırığın kaynaması ve Emre'nin tekrar aramıza dönmesi biraz zaman alacak. Bunu aylarla ölçmek lazım. Çok duyuyorum ‘futbol hayatı bitti, iki yıl oynayamaz' gibi sözleri. Bu kadar vahim bir tabloda değiliz. İnşallah elimizden geleni yapacağız ama ‘4-6 ay gibi bir sürede sahalara döner' gibi bir iddiayı da dillendirmemek gerekiyor. Çünkü maalesef öyle bir kırık değil bu. Mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu anda Hocamızla da görüştük, o da sağ olsun Emre'ye çok ciddi moral verdi. Bu kırıkla ne kadar erken oynanabilirse, Dünya'da bu kırıkla en erken oynama süresi ne ise Emre'yi o sürede hazırlayacağımızdan herkes emin olsun. Emre de çok istekli, çok moralli, çok güçlü. Hepiniz biliyorsunuz zaten bu konularda çok inançlı çok güçlü bir kardeşimiz. O ilk günden itibaren her şeyiyle nasıl döneceğinin hesabını yapmaya başladı. İnşallah hep beraber el birliğiyle bu badireyi de atlatıp Emre'yi tekrar aramızda göreceğiz.”