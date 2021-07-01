Uzun yıllar İngiltere Futbol Federasyonu'nda çalışan ve TFF bünyesinde antrenör eğitimine katkı sağlayan Emre Aydemir, “Antrenörlük mentörlüğü, antrenörler için kişisel ve bağlamsal olarak çok önemlidir. Burada antrenörlerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olursunuz” diye konuştu.

Londra'da üniversitede Futbol Bilimi ve Antrenörlüğü bölümünden mezun olan ve 2 yıl boyunca Arsenal'de futbol bilimi ve antrenörlüğü alan Emre Aydemir, TFF'nin Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. 12 yıl bünyesinde bulunduğu İngiltere Futbol Federasyonu'ndan aldığı ‘Antrenörlük Mentörlüğü' eğitimiyle Avrupa'nın farklı ülkelerinde antrenörlere eğitimler verdikten sonra TFF bünyesinde antrenör eğitimine katkı sağlayan Aydemir, “Lisede spor bilimi üzerine okudum ve spor bilimi okurken de White Hart Rapids diye bir takımın U12 ve U14 antrenörlüğünü yapmaya başladım. Bunu yaparken de Arsenal Futbol Kulübü'nün spesifik eğitim verebileceği bir kaç kişi içerisindeydim. Lise bittikten sonra İngiltere'deki üniversitemde Futbol Bilimi ve Antrenörlüğü bölümünü okurken Arsenal de iki yıl boyunca beni kendi bünyesine katarak aynı şekilde futbol bilimi ve antrenörlüğü üzerine kendi antrenörleri tarafından bir eğitim verdi. İki yıl gibi bir süre Arsenal'den eğitim aldım. Bu eğitim, futbola ilişkin bir biçimlendirme evresiydi benim için. İngiltere'deki hocalarım futbol konusunda bana ışık oldular. Akademik ve futbol pratiği anlamında ikisini bütünleştirerek eğitim alan bir Türk olmak ve eğitim vermeye yönelik filizleri atmak hayatım açısından büyük tecrübeler kazandırdı. Futbol bilimi ve antrenörlüğü üzerine lisans eğitimi, Arsenal'den aldığım teori ve pratik, akademik ve kulüplerdeki süreçleri kavramama katkı sağladı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan eğitim almak ve desteklenmek de geniş bir bilgi birikimi kazanmamam vesile oldu. Diğer taraftan lisede spor psikolojisi dersimize giren saygıdeğer Graham Hocam spor psikolojisi bölümünü okumam gerektiğini ve bunun bana çok faydası olacağını söyledikten sonra ikinci lisans programım olan spor psikolojisini okudum. Bu da hem antrenörlük psikolojisini hem de oyuncu psikolojisini anlamama yardımcı oldu ve futbolla ilgili çalışmalarıma katkı sağladı. Futbol birçok bilimden oluşan bir disiplin. Akademik yaşamım, Arsenal ve İngiltere Futbol Federasyonu, çalışma stratejimi şekillendirerek bana futbola geniş bakmanın gerekliliğini ve futbola nasıl bir stratejiyle yaklaşılması gerektiğini öğrettiği için çok mutlu ve gururluyum” dedi.

“Antrenörlük mentörlüğü, antrenörler için kişisel ve bağlamsal olarak çok önemlidir”

İngiltere Futbol Federasyonu'nda önemli antrenörlerle çalıştığını ve eğitimler aldığını söyleyen Aydemir, “11 yıldan fazladır İngiltere Futbol Federasyonu üyesiyim. İngiltere Futbol Federasyonu'nun birçok toplantısına katıldım ve futbol antrenörlüğüne katkı sağlamak için yoğun emek sarf ettim. 2018 yılında da Mentörlük için bir davet aldım ve İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yine spesifik bir eğitim alarak bu belgeye sahip oldum. Antrenörlük mentörlüğü, antrenörler için kişisel ve bağlamsal olarak çok önemlidir. Burada antrenörlerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olursunuz. Çünkü hem destekleyici hem de kolaylaştırıcıdır. Antrenörlüğün tasarımı ve planlanması, bunun yönetilmesi, felsefeyi geliştirme ve yansıtıcı uygulamayla birçok çeşitlilik sunar. Hem teorik hem de pratik çalışmaların gözlemlerle birlikte geri bildirim yoluyla desteklenmesini sağlar. Bu nedenle mentörlük eleştirel bir durum olarak görülse de aslında antrenörlerin sahip olması gereken ve geri bildirimin antrenörün gelişimiyle gerçek zamanlı çalışabilecek verileri ve bilimsel analizleri ortaya koyar. Kilit faktörleri destekler ve antrenörlerin gerçek becerilerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bu futbol antrenörlüğünde gelişim için önemli bir durumdur. Çünkü empati gibi, karşılıklı öğrenme gibi, yansıtma gibi, ilgilerin paylaşılıp çoğaltılmasında bir çok faktörü içinde barındırır. İngiltere'de almış olduğum eğitimler nedeniyle birçok eğitime davet edildim. İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde eğitimler verdim ve antrenörlerle çalışma yaptım. Farklı ülkelerde eğitimler vermek futbola ilişkin çeşitli bakışları anlamama yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

“Oğuz hocamla birlikte çalışmak anlatılamaz bir heyecan”

TFF bünyesinde Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'le birlikte çalışan Emre Aydemir, “Oğuz Hocamla birlikte çalışmak, tecrübesinden faydalanmak ve ülke futbolu için beraber büyük bir çaba sarf etmek benim için anlatılamaz bir heyecan, onur ve mutluluk. Kıymetli büyüğüm, başkanım Hamit Altıntop da benim için çok önemli ve özel birisi. Beraber çalışma şansı bulmak gurur verici” şeklinde konuştu.