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Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu’na maç öncesi Başakşehirli bir kız taraftar çiçek verdi.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'na maç öncesi Başakşehirli bir kız taraftar çiçek verdi. Öte yandan Belözoğlu, Arda Turan'ın daveti ile Başakşehirli oyuncuların takım fotoğrafında yer aldı.


Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na eski takımı Medipol Başakşehir'den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Maç öncesi bir kız çocuk taraftarının çiçek verdiği Emre Belözoğlu'na, “Emre abi sen Fenerbahçeli'sin ama oğlun Ömer Başakşehirli” dedi. Öte yandan Arda Turan'ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi.

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