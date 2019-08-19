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Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı

Fenerbahçe’ye 4 sezon sonra geri dönen Emre Belözoğlu, Gazişehir Gaziantep maçıyla bin 542 gün sonra ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'ye 4 sezon sonra geri dönen Emre Belözoğlu, Gazişehir Gaziantep maçıyla bin 542 gün sonra ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta sırtına geçirdi.


Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen ve yaz transfer döneminde bedelsiz olarak 4 sezon sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu, tam 1542 gün sonra ilk kez resmi bir mücadelede sarı-lacivertli formayı giydi. 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe formasını son olarak 30 Mayıs 2015 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçında giymişti.


Maça ilk 11'de başlayan Emre, bu mücadeleye kaptan pazubandı ile çıktı.

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