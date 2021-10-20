Emre Belözoğlu: "Bu başlangıcın tek maçlık bir motivasyon olmadığını göstermek istiyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş galibiyetinin tek maçlık bir motivasyon olmadığını göstermek istediklerini belirterek, "Sezonun geneline bunu yaymak istiyoruz. Antalyaspor da yeni hocasıyla, yeni oyun anlayışıyla istekli ve arzulu başladı. Her maçın kendi içinde zorlukları var. Dersimize çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Antalyaspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Bizim adımıza oyun adına da ümit verici. Sonuçta Beşiktaş geçen senenin şampiyonu. Oturmuş, ciddi kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Kazanmak güzel. Bu başlangıcın tek maçlık bir motivasyon olmadığını göstermek istiyoruz. Sezonun geneline bunu yaymak istiyoruz. Antalyaspor da yeni hocasıyla yeni oyun anlayışıyla istekli ve arzulu başladı. Ligimizde maç kazanmak kolay değil. O yüzden her maçın kendi içinde zorlukları, ayrı senaryoları var. Dersimize çalışıyoruz. Oyuncularımızı ona göre hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Beşiktaş maçının motivasyonu ile beraber devam edecek. Biz yine istediğimiz oyunu, gün be gün oynayarak rakiplerimize kabul ettiren bir Başakşehir olarak lige hazırlanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Önemli olan yakalanan birlikteliği sezon geneline yayabilmek"

Başakşehir'in kendisinin çok iyi bildiği, içinde de yıllarca bulunduğu bir kulüp olduğunu hatırlatan genç teknik adam, "Burası benim için özel bir yer. Bir teknik adamın da inanıyorum Türkiye'de benim görevimde olan herkesin de burada çalışmak isteyeceği mükemmel bir ortam var. Başakşehir geçmişte şampiyonluk yaşadı, şampiyonlukları kovaladı. Her takımın inişleri çıkışları olabilir. Bu sene itibariyle de oyunsal olarak baktığınızda bu puanlarda kalmaması gereken oyunlar da oynadı Başakşehir, Aykut hocamızla beraber. Biz kendi oyun anlayışımızı ve felsefemizi birinci antrenmandan itibaren hissettirmeye çalıştık. Oyuncular da buna güzel reaksiyon gösterdiler. Önemli olan burada yakalanan birlikteliği sezon geneline yayabilmek. Bunu da yapabilecek hem tecrübemiz hem enerjimiz var. İnşallah kazanarak devam etmek, kazanmayı alışkanlık haline getirmek en büyük arzum" şeklinde konuştu.

Takımdaki son durum hakkında bilgi veren Emre Belözoğlu, "Fredrik Gulbrandsen'in ufak ağrıları var. Geçmişten de gelen. Ömer Ali bizle beraber. Dün Edin bizle beraber çalışmadı. Hemen hemen hepsinin hazır olacağını düşünüyorum Antalya maçına kadar. Elimde geniş, iyi bir kadro var. Bu anlamda Aykut hocaya teşekkür etmek gerekiyor. Fizik anlamında çok iyi bir takım devraldık. O yüzden takımımıza inanıyor, güveniyoruz. Her oyuncuya ayrı ayrı değer veriyoruz. Ben elimde geniş ve iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Nuri Şahin çok değerli bir kariyere sahip"

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin için ise Belözoğlu, "Nuri çok değerli bir kariyere sahip. Çok da değerli bir insan. Benim için de çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber yıllarca oynadık milli takımda. Ona kariyerinde başarılar diliyorum. Futbolculuk kariyeri gibi iyi kulüplerde inşallah teknik adam olarak hizmet eder. Onun için de iyi bir başlangıç oldu. Oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Türkiye Ligi zor bir lig. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Genç teknik adamların şans bulması ve yeni nesil oyunun ülkemizde yer edinmesi adına genç nesil teknik adamların görev almasının desteklenmesi yönünde düşüncem var. Umarım uzun seneler ülke ve dünya futboluna hizmet eder. Bizim için de güzel maç olacak" ifadelerini kullandı.

"Transferle ilgili çalışmamız olmadı"

Transferle ilgili şu an bir çalışmalarının olmadığını açıklayan Emre Belözoğlu, "Birçok şeyin konuşulması herhalde benim geçmişte yapmış olduğum görevle alakalı gündeme geliyor. Benim hiçbir çalışmam olmadı. Yavaş yavaş bu haftadan itibaren scoutlarımızla beraber oturup değerlendirmeler yapacağız. Önümüzdeki sene de yine genç ve dinamik takım olma adına hedeflerimiz var. Gençleşmemiz gerekiyor. Kadromuz geniş. Sadece transferi oyuncu almak olarak da görmemeniz lazım. Mevcut kadronun güçlü bir kadro olduğunu düşünüyoruz. Bazı haberlerin çıkmasını da doğal karşılıyorum. Geçmişteki pozisyonumdan dolayı. Hiçbir çalışmamız olmadı. Daha zamanımız var. Biz de takıma yeni dahil olduk" değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün takımlarımızın başarılı olmasını isterim"

Avrupa'da oynayan tüm Türk takımlarının kazanmasını istediğini belirten genç teknik adam, "Çünkü futbolunun gelişimi için buna çok ihtiyacımız var. Ligimizdeki başarılarla o arenalarda boy göstermek istiyorsak oralardaki maçları da kazanmamız gerekiyor. Bütün takımlarımızın başarılı olmasını isterim. Kaybetmesinde de mutsuz olurum. Dünya futbolu artık gerçekten büyük bir pasta. Kulüpler satılıyor, alınıyor. Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Newcastle'ın içinde bulunmuş biri olarak, oranın farklı bir futbol kültürü olduğunu düşünen birisi olarak Geordie'nin (Newcastle yerel halkına verilen isim) Newcastle Kulübü'nü satın almasını isterdim. Ama dünya futbolunun da gerçeklerini kabul etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Teknik direktörlük hayalinin, Avrupa'da Türk bayrağını temsil etmek olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "Özellikle bir lig ve ülke söylemem doğru olmaz. Tamamen Başakşehir'in hedeflerine konsantre olmuş durumdayım. İnşallah o zamanı geldiğinde konuşulur" dedi.