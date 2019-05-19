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Emre Belözoğlu devam edemedi

Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.


Galatasaray- Medipol Başakşehir mücadelesinde Emre Belözoğlu şoku yaşandı. Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 27. dakikasında Galatasaraylı Donk ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak yerini Mossoro'ya bıraktı.


Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçında da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.

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