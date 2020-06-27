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Emre Belözoğlu duygu dolu anlar yaşadı

Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, galibiyeti getiren golün ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, galibiyeti getiren golün ardından göz yaşlarına hakim olamadı.


Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakada kaptan Emre Belözoğlu da duygu dolu anlar yaşadı. 39 yaşındaki futbolcu, maçın 90+5. dakikasında Ozan Tufan'ın kaydettiği golün ardından göz yaşlarını tutamadı.

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