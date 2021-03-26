Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesinde saha içerisinde bir konuşma yapan Belözoğlu, daha sonra oyuncular ve teknik heyetle birlikte çalışmalara geçti.