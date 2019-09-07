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Emre Belözoğlu omuzlarda

A Milli Takım’ın Andorra ile oynadığı mücadelede milli formayı doğum gününde 100.

A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı mücadelede milli formayı doğum gününde 100. kez giyen Kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda takım arkadaşları tarafından omuzlara alında.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, maçın ardından Kaptan Emre Belözoğlu'na büyük destek vardı. 90 dakika sahada kalan ve oynadığı futbolla takımın en iyilerinden olan Emre Belözoğlu, aynı zamanda doğum günü olan 7 Eylül'de A Milli Takım formasını 100. kez giyme onurunu yaşadı. Maçın ardından tribünlerin ‘Emre' tezahüratları karşısında futbolcular, Emre Belözoğlu'nu omuzlara alarak tribünlere doğru gitti ve ardından taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.

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