Emre Belözoğlu'ndan kadroda 5 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 5 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Szysz, Mesut Özil ve Chouiar yerine Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'e görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Daniel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Philippe Keny”