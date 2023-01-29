Emre Belözoğlu'ndan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Süper Konyaspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta ligde oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasının 11'ine göre Konyaspor karşısında tek değişikliğe gitti. Belözoğlu; Philippe Keny'nin yerine cezası biten Stefano Okaka'ya görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Konyaspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Daniel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Stefano Okaka."