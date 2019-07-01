Emre Çukur'a rakip dayanmıyor

Türk boks kulübü Lions Sport Promotion'un bu yıl altıncısını düzenleyeceği dev boks galasına sayılı günler kala, Emre Çukur'un rakibi maça çıkmama kararı aldı. Çukur'un yeni rakibi ise Moldova'dan Vadim Gurau oldu.

13 Temmuz gecesi Almanya'nın Münih kentinde eski dünya şampiyonlarımızdan Levent Çukur'un organize ettiği galada oğlu Emre Çukur'un rakibi ringe çıkmama kararı aldı. Bu kararın ardından Çukur, dünya kıtalar arası altın kemer müsabakasında yeni rakibi Moldova'dan Vadim Gurau'ya karşı yumruk sallayacak. Bu durum boks dünyasında, Emre'nin rakiplerinin gözünü şimdiden korkuttuğu yorumuna neden oldu. Ağırlık ve güç çalışmaları ile idmanlarını sürdüren Emre Çukur'un antrenörü ve babası Levent Çukur, hedeflerinin ülkeye bir altın kemer daha getirmek olduğunu belirterek, “Havalar çok sıcak, bir de aşırı ağırlık çalışmaları yapıyoruz bu da Emre'yi çok yoruyor ve kaslarının aşırı ısınmasına neden oluyor. Antrenmanlardan sonra üç-dört dakika buzlu suya yatırıyoruz. Ağır antrenmanlar ile ısınan kaslara çabuk yorgunluk hissi veriyor, aynı zamanda küçük çatlaklar nedeniyle şişmeler de meydana geliyor. Buzlu su kan dolaşımını hızlandırırken, vücuttaki zehirli atıkların da hızla temizlenmesini sağlıyor. Dünyanın en iyi promotörleri arasında yer alan EC BOXİNG genel kurulu başkanı Erol Ceylan, Emre'nin stilini çok beğendiğini söyleyerek, dünya şampiyonluk yolunda kendisini destekleyeceğini belirtti. Bu da bizim için ayrı bir onur kaynağıdır” şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Sporcumuza olan güvenimiz tamdır"

Lions Sport promotion basın danışmanı Vedat Alyaz, bu karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Emre daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış olan başarılı bir isim. Bugüne kadar yaptığı 13 maçın tümünü büyük bir başarıyla alan 26 yaşındaki sporcu, yenilgisizlik unvanını da sürdürüyor. Gelecekte boks dünyası onun isminden sıkça bahsedecektir. Dünya boks otoritelerinin gözü kulağı bu maçta olacak. Şayet kazanırsak dünya şampiyonluğu yolunda büyük bir basamağı daha tırmanmış olacağız. Aynı gece ringe çıkacak olan Lions Sport boks kulübü sporcumuz Yusuf Sultanoğlu da yükselme maçı yapacak. Kazanması durumunda dünya sıralamasındaki yerini yükselterek, kemer maçı yapmaya hak kazanacak. Her şey altın kemeri ülkemize getirmek için yapıyor ve tüm gücümüzle çalışıyoruz. Münih'te yaşayan gurbetçileri karşılaşmaya gelerek, yaptıkları tezahüratlarla sporcumuzu desteklemelerini bekliyoruz” dedi.