Emre Demir, resmen Fenerbahçe'de

5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Barcelona forması giyen orta saha oyuncusu Emre Demir'in transferini resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transferle ilgili, Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa'ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir an önce çubuklu formayı giymek istiyorum”

Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Emre Demir de, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Genç oyuncu sağlık kontrolünden de geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan Emre Demir; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.