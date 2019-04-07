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Emre formasını yırttı

Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, gördüğü sarı kart sonrası sinirlenerek formasını yırttı.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, gördüğü sarı kart sonrası sinirlenerek formasını yırttı.


Spor Toto Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir-Konyaspor mücadelesinin 41. dakikasında Emre Belözoğlu rakip futbolcuya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Verilen karta tepki gösteren Belözoğlu sinirini formasından çıkardı. Formasını çekiştirirken yırtan futbolcu maçın kalan süresinde oyuna bu şekilde devam etti.

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