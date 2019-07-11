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Emre Kaya Trabzon konserinde sürprizler yapacak

Emre Kaya, 19 Temmuz Cuma günü Trabzonlu sevenlerine özel şovları ve şarkılarıyla sahne performansı sergileyecek.


Sevilen şarkıcı ve besteci Emre Kaya, Trabzonlu sevenleriyle buluşuyor. 29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali' nde sahne alacak olan Emre Kaya, 19 Temmuz Cuma akşamı Akçaabat Festival Alanı' nda Trabzonlu sevenlerine özel sahne şovları ve şarkılarıyla sahne performansı sergileyecek.


“Nasıl Diye Sorma” isimli şarkısı ile Radyo Monitör ve Telif Metre listelerinde zirveyi gören başarılı şarkıcı Emre Kaya, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen şarkılardan oluşan bir repertuvarla Trabzonlu hayranlarıyla buluşmak için gün saydığını dile getirdi.

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