Emre Kaya "Usta Şarkılar"la zirvede

Konserde, hınca hınç dolu salonda, en güzel aşk şarkılarını dinleyenleriyle birlikte seslendiren ünlü sanatçı, müziğin zaman tüneline yolculuk yaptırdığı eserleri seslendirmedeki ustalığı kadar, sahne performansıyla da izleyenleri hayran bıraktı.

Sevenlerine doyumsuz bir gece yaşatan Emre Kaya, konserin sonunda kıpır kıpır bir Türk Halk Müziği de söyledi.

Emre Kaya, “Bahçe Duvarından Aştım” adlı eseri seslendirirken sahnede yerinde duramadı. Duygusal ve kıpır kıpır eserlerden oluşan geniş repertuarıyla gece boyunca eğlencenin ritmini pik seviyede tutmayı başaran Emre Kaya, hayranlarının “Bir de Halk Müziği projesi yolda mı?” sorularına “Neden olmasın” diye yanıt verdi.