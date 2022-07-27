Emre Kaya'dan bir Neşet Ertaş klasiği

“Şad olup gülmedim de eller içinde. Soldu benim gülüm, güller içinde, Bir bahtı karalıyım, oy kullar içinde. Gitti benim yârim gelmedi” dizeleriyle başlayan türküyü seslendiren ünlü popçu, beğeni rekorları kırdı.

3 yaşında cura çalmaya başlayan, aile dostları olan Türk Halk Müziğinin efsane sesi Neşet Ertaş'ın kucağında büyüyen ve katıldığı birçok programda ve verdiği röportajlarda pop müzik sanatçısı olmasına rağmen “İdolüm Neşet Ertaş” diyen Emre Kaya, bir Neşet Ertaş klasiği olan türküyü seslendirirken, dinleyenleri hayran bıraktı.

Her tarz eseri kendine has yorumuyla seslendiren ve paylaştığı Türk Halk Müziği eseri de yüzlerce mesaj alan ünlü sanatçı, adeta gırtlak şov yaptığı paylaşımının altına bıraktığı notta ise şunları kaydetti:

“Bugüne kadar sizleri sadece sözü ve müziği bana ait olan modern hit şarkılarla buluşturdum. Çok küçük yaşlardan itibaren birçok müzik tarzının içinde solist olarak yer aldım. Beni sadece sizlere gösterdiğim tarzdaki müzik ile tanıtınız. 'Artık tarzım bu. Sadece bu müziği yapıyorum. Ben buyum' gibi klişe ve geleneksel kafa yapısından uzaklaşarak, bendeki diğer Emre'leri de artık sizlerle buluşturma heyecanı içerisindeyim."

Emre Kaya, paylaşımının devamında isim vermeden göndermelerde de bulunarak, şöyle devam etti:

"Müzik yaparken bir taraftan da konuşulmak için seçilen birçok yol vardır. Bunların zaten artık halk farkında. Maymunluk veya sahnede ağzına geldiği gibi konuşma, küfür etme gibi şeylerden bahsediyorum. Bunun adını da samimiyet koymaları tamamen magazinsel yaklaşımlar. Aslında yazılacak birçok şey var ama zaten artık kimse saf değil, anladı. Unutmayalım ki mesleğini böyle kullanarak gündemde kalmaya çalışanlar başarılı olamaz sadece günü ve anı kurtarır."

10 eser yolda

Usta Şarkılar projesiyle başarıyı yakalayan Emre Kaya, aynı paylaşımının devamında hayranlarına sözü ve müziği kendisine ait 10 yeni eserin müjdesini de verdi. “Yeni şarkılar geliyor” diyen Emre Kaya, hayranlarını hem meraklandırdı hem de heyecanlandırdı.

Müzik kariyerine onlarca albüm sığdıran, birçok projede müzik direktörü olarak yer alan, yılın en iyileri arasında çok sayıda ödülün sahibi olan Emre Kaya, kendisine şöhret kapılarını açan söz ve müziği kendisine ait eserlerin yanında, meslektaşlarına verdiği bestelerle de onların başarılarına güç kattı. Emre Kaya, Murat Dalkılıç (Kader, Çatlat), Bengü (Elveda), Zeynep Dizdar (Sana Güvenmiyorum) ve Yıldız Tilbe (Git) ile Niran Ünsal (Zavallısın) gibi popüler yorumcuların seslendirdiği zirvedeki şarkıların da mimarı olarak tanınıyor.