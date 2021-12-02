Emre Kaya'dan "Usta Şarkılar"

Son şarkısı “Tebessüm” ile kırdığı dinlenme rekorlarının ardından yine gündemdeki yerini koruyan Emre Kaya, 21 şarkıdan oluşan “Usta Şarkılar” adlı albümünün hazırlıklarının son aşamaya geldiğini, Ocak ayında piyasada olacağını bildirdi.

Orhan Gencebay'dan Müslüm Gürses'e, Yıldız Tilbe'den Kibariye, İbrahim Tatlıses ve “Yaşayan Efsane” diye tanımladığı Hakan Altun'a kadar arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği eserleri kendine has yorumuyla sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Emre Kaya, bu albüm için de son derece iddialı konuştu.

Daha önce gerek katıldığı TV programlarında sazı ile eşlik ederek seslendirdiği Türk Halk Müziğinin en sevilen eserleri “Ahirim Sensin”, “Yalan Dünya”, “ Gül Tükendi Ben Tükendim” gibi sevilen Türk Halk Müziği eserlerdeki performansı, sahnede seslendirdiği arabesk eserleri ile büyük beğeni toplayan Emre Kaya, yeni albümü ile bu alandaki iddiasını taçlandırmaya hazırlanıyor.

Pop müzik sanatçısı ve besteci olmasına rağmen arabesk eserleri seslendirmesindeki başarısının yanı sıra bağlama, keman, gitar ve klarnet gibi birçok enstrümanı da başarıyla çalan sanatçının arabesk albümü heyecanla bekleniyor.

Türkiye'nin yeni nesilde en çok tercih edilen bestecilerinin arasında yer alan ve bu alanda birçok ödülün sahibi olan Emre Kaya, albümünde yer alacak eserlerin hangileri olduğunu açıklamayıp, sürpriz olmasını istedi. Emer Kaya, “Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Albümümüz 21 şarkıdan oluşacak. Benim için de değişiklik olacak. Popüler kültüre hizmet eden şarkılar yapan tarzım olduğu için ilk kez arabesk proje yapıyorum” dedi.

Her zamanki esprili üslubu ile “Kendimi şizofren gibi hissediyorum” diyen Emre Kaya, “Bu şuna benziyor; Çin restoranına gidip suşi yiyorsun, portakallı Pekin ördeği yiyorsun sonra eve gelip annenin kuru fasulyeli pilavını yiyorsun. Ters köşe. Çok heyecanlıyım. Bir proje tuttu mu onu tutamazsınız, tıpkı freni patlamış kamyon gibi gider. Bence bu arabesk albüm de freni patlamış kamyon gibi olacak” diye konuştu.