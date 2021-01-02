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Emre Kılınç: "Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm"

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Antalyaspor maçında istemsizce yaptığı hareketten ve kariyerinde gördüğü ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Antalyaspor maçında istemsizce yaptığı hareketten ve kariyerinde gördüğü ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim" dedi.


Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Kılınç, 51. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Gördüğü kırmızı kart ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılınç, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim. Cezam bittikten sonra şanlı armamız için elimden gelen her şeyi terimin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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