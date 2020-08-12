İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emre Kılınç: "Sadece dik duruşumu korudum"

Galatasaray’ın yeni transferi Emre Kılınç, sarı-kırmızılıların futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek, "Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray’da oynama hayalimden bahsetmiştim.

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, sarı-kırmızılıların futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek, "Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız" dedi.


Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre Kılınç, kulüp televizyonuna transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten Emre Kılınç, "Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray'dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.