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Emre Mor takımla çalışmalara başladı

La Liga takımlarından Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı.

La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı.


İspanya'nın Celta Vigo ekibinde futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu Emre Mor, kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre'nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu.


21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı.

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