İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emre Mor'un menajeri duyurdu: "Anlaşma tamam"

Galatasaray’ın, 22 yaşındaki Emre Mor’u kadrosuna kattığı duyuruldu.

Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Emre Mor'u kadrosuna kattığı duyuruldu. Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, transfer için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını açıkladı.


Bonservisi İspanyol ekibi Celta Vigo'da bulunan Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğu duyuruldu. 22 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, sosyal medya üzerinden transferi açıkladı. İspanyol basını da iki takım arasında anlaşma sağlandığını ve Emre Mor'un takım arkadaşlarıyla vedalaştığını yazdı.


Genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 12 maçta 476 dakika süre alırken, gol veya asist üretemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.