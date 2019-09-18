Emre, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sakatlık önleyici egzersizlerle süren antrenman pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Moses ve Isla takımdan ayrı çalışırken, Hasan Ali ise düz koşulara başladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.