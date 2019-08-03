Emre Sakçı olimpiyat vizesi aldı

85 derecesiyle Tokyo Olimpiyatları vizesi aldı.

Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında milli takım sporcularından Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Yüzme Federasyonu, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak Emre Sakçı'yı ve antrenörü Türker Oktay'ı tebrik etti.