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Emre Sakçı olimpiyat vizesi aldı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında 100 metre kurbağalamada 58.

85 derecesiyle Tokyo Olimpiyatları vizesi aldı.


Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında milli takım sporcularından Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.


Yüzme Federasyonu, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak Emre Sakçı'yı ve antrenörü Türker Oktay'ı tebrik etti.

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