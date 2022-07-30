İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın üçüncü gününde milli taekwondocu Emre Talha Evin, bronz madalya kazandı.

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli taekwondocu Emre Talha Evin, bronz madalya kazandı.


Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen ve 31 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden Emre Talha Evin bronz madalyanın sahibi oldu.


Türkiye, üç gün sonunda toplamda 3 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.


Şampiyonanın dördüncü ve son gününde 5 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.