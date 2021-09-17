Emre ve Merve'den altın madalya

WT Başkanlık Kupası Müsabakaları'nın ikinci gününde Türk sporcular, 2'si altın 12 madalya kazandı. Emre Kutalmış Ateşli ve Merve Dinçel altın madalya kazandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonun ikinci gününde büyükler kategorisinde kadınlar ve erkeklerde 4'er sıklette müsabakalar yapıldı. İkinci gün müsabakaları sonunda Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ve kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel altın madalya kazanırken, 46 kiloda Emine Gögebakan ve 57 kiloda Gülse Polat gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Sıla Ezgi Yağcı, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve Elif Ilgın Öztabak, 57 kiloda Beyza Nur Genez, erkekler 74 kiloda Barış Dağ, 80 kiloda Yusuf Kara ve +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz bronz madalya kazanan isimler oldu. Turnuvanın ilk gününde 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türk sporcular, büyükler kategorisi müsabakalarını toplamda 2 altın, 3 gümüş. 12 bronz, toplam 17 madalya ile tamamladı.

Organizasyon üçüncü günü genç erkekler kategorilerinde yapılacak müsabakalar ile devam edecek.