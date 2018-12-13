‘En çevreci tiyatro' Bayrampaşa'da sahnelendi

Ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve ekonomiye tekrar kazandırılması konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve eğlendirmek amacıyla Bayrampaşa Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle hazırlanan ‘Dönüşüm İyi Gelecek' isimli çocuk tiyatrosu Bayrampaşa Sancak-Soy Ortaokulunda sahnelendi. Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı programda oyun öncesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere ‘Sıfır Atık' eğitimi verildi.

Cam, plastik, kâğıt ve metal ambalajlardan yapılmış kostümlerle sahneye çıkan oyuncular, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini başrolü üstlenen çevre dostu bir kedi üzerinden eğlenceli bir oyunla anlattı. Oyunun ardından öğrencilere temiz çevre temalı çeşitli hediyeler verildi.