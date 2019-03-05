En çok Suriyeli gelin aldık

Bu gelinlerinde yüzde 15,7'sinin Suriyeli olduğu kaydedildi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye'deki evlenme ve boşanma istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere, 2018 yılındaki toplam evlilik sayısı 553 bin 202 olarak görüldü. Bu evliliklerinde 22 bin 743'ü yabancı gelinler ile yapılırken, 4 bin 119'unun yabancı damatlar ile yapıldığı kaydedildi. Yabancı gelinlerinde yüzde 15,7'si Suriyeli olurken en çok oradan yabancı gelin alındığı belirlendi. Buna karşın en çok yabancı damadın Almanya'dan olduğu kayıtlara geçti. Türkiye'de en çok evlenmenin ise Kilis'te yapıldığı saptanırken buradaki kaba evlenme hızının binde 8,55 olduğu gözlendi.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılının araştırmaya konu olan diliminde, evlilik ile ilgili 35 bin 114 haber çıkışı tespit edildi. Evlilik ilgili yazılı basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, en çok konuşulan başlıkların evlilikte yaşanan sıkıntılar ve kadına karşı uygulanan şiddet ile alakalı olduğu görüldü.