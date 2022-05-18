En çok takipçi Cristiano Ronaldo'da

Sosyal medya uygulaması Instagram'da en çok takip edilen kişisel hesap 440 milyon takipçiyle Cristiano Ronaldo oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medya uygulaması Instagram'da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram'ın 504 milyon kişiyle takip edildiği ortaya çıktı. Kişisel hesap olarak kontroller sağlandığında ise en çok takipçisi olan kişi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, 440 milyon takipçiyle ikinci sıraya yerleşti. Ronaldo'dan sonra gelen yüksek takipçili kişiler ise şu şekilde sıralandı: Kylie Jenner (336 milyon), Leo Messi (326 milyon), Selena Gomez (318 milyon) therock olarak hesabını kullanan Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson (315 milyon), Ariana Grande ve Kim Kardashian (309 milyon) Beyonce ise (255 milyon) ile listeye girdi. Böylelikle listedeki takipçi sayılarının bu yılın başına göre bile değişiklik gösterdiği kaydedildi.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in online siteler ve yazılı basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı 1 milyondan fazla haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal medya uygulamasının ülkemizde konuşulma oranı da bir hayli yüksekken 200 bin habere konu olduğu görüldü. Ülkemizde en çok takipçisi bulunan kişi ise 45,3 milyon ile Nusret olarak kayıtlara geçti.