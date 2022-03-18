En ‘Güzel' fuar

İstanbul'da kapılarını açan güzellik ve bakım fuarında teknolojik estetik ve bakım ekipman ve cihazları tanıtıldı.

Güzelleşmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı, 17 Mart tarihi itibariyle kapılarını ziyaretçilere açtı. 20 Mart tarihline kadar sürecek fuarda estetisyen, doktor, dermatolog gibi sektörün önde gelen profesyonelleri yer alıyor. Toplamda yerli ve uluslararası olmak üzere 200 firma katılım gösterdi. Ziyaretçilerin uygulamalı olarak ürünleri test edebileceği fuarda güzellik, kaş ve tırnak bakımı gibi uygulamaların yanı sıra yağ yakım cihazları gibi yeni nesil cihazlarda fuarda sergileniyor.

“Her standımız bir klinik ve güzellik salonu”

Fuarın 34'üncüsünün düzenlendiğini Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, “Güzellik fuarı bu alanda düzenlenen Türkiye'deki ilk sektör fuarı olma özelliğini taşıyor. Güzellik fuarımızın bu yıl 34'üncüsünü düzenliyoruz. Fuarımız iki ana bölümden oluşuyor. Aslında kozmetik ve bakım fuarımız ancak medikal estetik bölümü ile beraber kozmetik bölümü diye ikiye ayırdık. Medikal estetik, dünyada yükselen ve kabul gören bir değer. İnsanlar yaşlanmayı geciktirmek istiyor. Türkiye yapılan işlem sayısı bakımından bu alanda Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Bu durum yaptığımız güzellik ve bakım fuarına baktığımızda da anlaşılıyor. Fuarda son derece gelişmiş teknolojilere sahip cihazlar sergileniyor. Her standımız bir klinik ve güzellik salonu gibi ve her standımızda mutlaka bir uygulama yapılıyor. Cihazlarımız ve teknoloji geliştikçe yapılan işlemlerdeki yan etkilerde bir o kadar azalmış durumda” dedi.

“Ziyaretçiler uygulamalı olarak cihazları test edebiliyor”

Fuara 200 e yakın firmanın katıldığını ve ziyaretçilerin ürünleri ve cihazları deneme şansının olduğunu belirten Büyükataman, “Güzellik ve bakım sektörü şuanda yaşadığımız zor döneme rağmen cari açık fazlası veren sektörlerden birisi. Uluslararası ve yerli olmak üzere 200'e yakın firmamız fuarda yer alıyor. 582'ye yakında yerli ve uluslararası markanın katılımcı profiline sahibiz. En son fuarımızda 30 bin ziyaretçi ağırlamıştık fakat bu fuarımızda sanıyorum ki bu rakamları aşacağız. Çok fazla ilgi var ziyaretçilerimiz meraklı fuarımız çok güzel başladı. Ayrıca burada güzellik salonu sahipleri stantları gezerek cihazları test edebiliyorlar ve uygulama yaptıktan sonra cihazı alıp almamak konusunda karar verebiliyorlar. Katalogdan bakıp tercih yapmıyorlar direk uygulama sayesinde cihazın nasıl işlediğini ve faydalı olup olmadığını test etme şansları bulunuyor” şeklinde konuştu.

"Ziyaretçiler güzellik ve bakım uygulamaları yaptırdı"

Fuarda uygulamalı olarak kaş bakımı yaptırdığını belirten Elmas Çiçek, “Buraya firmalarla tanışmaya geldim. Normalde benimde bir güzellik salonum var ve burada yeni cihazları test etmek için geldim. Normalde işlem yaptırmak gibi bir planım yoktu ama fuarda işlem yaptıranları görünce bende yaptırmak istedim. Kaşlarımın yeni bir uygulamaya ihtiyacı vardı benim için iyi oldu. Burada şuanda Mikroblading ismi verilen bir uygulama yaptırıyorum. Kaşlara dolgu ve şekil uygulaması oluyor” ifadelerini kullandı.

Fuarı öğrencileriyle birlikte ziyaret ettiğini ifade eden Sevcan Olgun, “ Fuarı gezdim ürünler hakkında bilgi sahibi oldum. Fuar çok güzel ve baya kalabalık. Yeni cihazları tanıdım ve sektör hakkında bilgi sahibi oldum. Kendime bir uygulama yaptırmadım ama dikkatlice yapılan uygulamaları izledim. Ben güzellik bilgisi öğretmeniyim ve öğrencilerimle geldim öğrencilerimle beraber ürünleri ve uygulamaları izleme fırsatımız oldu. Kesinlikle yapılan her güzellik ve bakım fuarına katılıyorum” dedi.