En iyi breaking dansçıları aranıyor

Dünyanın en prestijli breaking yarışması Red Bull BC One bu yıla özel olarak online olarak en iyi B-Boy ve B-Girl'leri arıyor. Red Bull BC One E-Battle yarışması ile dünyanın her noktasından B-Boy ve B-Girl'lere yeteneklerini gösterme imkânı sunuluyor.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruya açık olacak.

Verilen bilgilere göre geçen yıl Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali dünyanın en iyilerini bir ara getirmişti.

Yeteneğine güvenen herkesin katılımına açık olan Red Bull BC One E-Battle'a başvuru yapacak katılımcılardan beklenen ise performanslarını gösteren videoları göndermeleri. Gerekli bilgilere redbull.com internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.