'En iyi işveren' ödülü Küçükoğlu Holding'in

Great Place to Work Enstitüsü, tarafından belirlenen 2022 yılı Türkiye'nin en iyi işverenleri, 30 Mart'ta İstanbul Levent Wyndham otelde düzenlenen törenle açıklandı. Bu yılki yarışmada da, Küçükoğlu Holding şirketlerinden Toksan A.Ş. ve Toyota Plaza Aktoy A.Ş. Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yine yerlerini aldı.

Ödül töreni sonrasında açıklama yapan Küçükoğlu Holding Perakende ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin, Küçükoğlu Holding'in; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Slovenya'nın Koper şehrindeki toplam 110 bin metrekare büyüklüğünde 6 tesiste, yaklaşık bin 600 çalışanı ile otomotiv yan sanayii, inşaat, perakende satış ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirtti. Küçükoğlu Holding'in çalışanlarına, müşterilerine, topluma ve çevreye duyarlı üretim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Yahya Erçetin, “Bu değerli ödülleri tüm çalışma arkadaşlarım adına gurur ile teslim aldım. Ancak bu ödüllerin gerçek sahibi tüm Küçükoğlu Holding çalışanları, özellikle Toksan A.Ş. ve Toyota Plaza Aktoy ailelerimizdir. Bizim yüksek güven kültürü oluşturmada temel yapı taşımız saygı, güven ve sürekli gelişimdir. Bu yolculukta bizi sürekli destekleyen ve yüksek güven kültürü oluşmasına vesile olan çok değerli Great Place to Work ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Yahya Erçetin, Küçükoğlu Holding ailesi olarak değişen koşullara ayak uydurmayı hatta faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde zamanın ötesindeki yenilikleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Erçetin, “Topluma ve çevreye duyarlı büyüme stratejilerimiz çerçevesinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin bulunduğu geniş değer zincirine yaymayı planlıyoruz. Sektöre, insana ve geleceğe değer katmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu

Küçükoğlu Holding şirketlerinin her yıl çok prestijli ödüller alarak kendilerine büyük bir gurur yaşattığını da ifade eden Erçetin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada Toyota Plaza Aktoy A.Ş 4. kez, Toksan A.Ş de 2. kez alma ödül alma başarısı gösterdi. Ayrıca Toyota Plaza Aktoy şirketimiz geçen yıl Avrupa'da en iyi işverenler arasına girerek bize ayrı bir gurur yaşatmıştı. Geçen yıl Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Stevie Awards'den Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülü dalında 5 ödül, British Safety Council'den International Safety Awards ‘Liyakat' ödülü, Toyota'dan Bayi Değerlendirmesi Yarışmasında 3 ödül ve Axa Sigota'dan da gümüş ödül almıştık. Şirketlerimiz bu yılda en prestijli ödülleri alarak bizlere gurur yaşatmayı sürdürüyor. Küçükoğlu Holding olarak yaptığımız faaliyetler ile içinde bulunduğumuz sektörlere değer katıyoruz. Bu sırada aldığımız ödüller ise motivasyonumuzu daha da arttırıyor.”