En İyi İşveren' sertifikasını almaya hak kazanan şirketler açıklandı

İnsan kaynakları alanında dünyanın en prestijli sertifikasyonları arasında yer alan ve ‘Top Employers Instutite' tarafından her yıl düzenlenen törenle sahiplerini bulan ‘En İyi İşveren' (Top Employer) sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Bu yılın sonuçlarına göre sanayi kuruluşlarından Philsa üst üste 6. kez En İyi İşveren (Top Employer) sertifikasının sahibi olduğunu duyurdu.

“Çalışanlarımızla birlikte başarımızı devam ettirdik”

Üst üste 6. kez ‘En İyi İşveren' sertifikası almaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden şirketin insan kaynakları direktörü Iryna Vladimirova, “En iyi iş veren alanındaki bu başarımızı devam ettirmek ve bu alandaki standardımızı her geçen yıl yükseltmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dünyanın her ülkesinde yaşanan pandemi, şirketler ve çalışanlar için de zorlayıcı bir süreç oldu. Bu zor dönemde çalışanlarımızın beklentilerine göre şekilllendirdiğimiz çalışmalarımızın sonuç verdiğini görmekten gurur duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu ve huzurlu olabilecekleri bir çalışma atmosferi oluşturabilmek için yoğun ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Periyodik olarak yaptığımız anketlerle de bu faaliyetlerimizi ölçümleyerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Pandemiye rağmen çalışanlarımızla birlikte 6. kez üst üste bu ödülü alarak başarımızı devam ettirdik. Hedefimiz, mutluluk ile çalıştığımız ve her koşulda kendimizi geliştirdiğimiz bir çalışma ortamı oluşturmak” dedi.