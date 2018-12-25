En iyi kaleci Elif Küpeli seçildi

Uzun yıllardır Gaziantep Polisgücü Spor'da oynayan Elif Küpeli, ligin en iyi kalecisi seçildi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı kalecisi Elif Küpeli, en iyi kaleci seçildi. Uzun yıllardır Gazinatep Polisgücü Spor'un kalesini koruyan Küpeli, aynı zamanda milli takımda da görev alıyor. Ödülünü Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Koç'tan alan Küpeli, önümüzdeki süreçte de milli takım forması giymeye devam etmek istediğini ve başarılı bir şekilde görevini sürdürmek istediğini ifade etti. Hokey sporunun kendisi için büyük bir tutku olduğunu da dile getiren başarılı sporcu, THF Başkanı Sadık Karakan ve Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.