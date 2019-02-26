En iyi ‘tarım' fotoğrafları

‘Tarım ve Risk' konulu fotoğraf yarışmasında birinciliği ‘Köyde Yaşam' eseriyle Orhan Tanhan kazandı.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından İstanbul Fotoğraf Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) katkılarıyla düzenlenen “Tarım ve Risk” konulu Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Yarışmada birinciliği “Köyde Yaşam” eseriyle Orhan Tanhan, ikinciliği “Karda Tarım” eseriyle Ercan Ulu ve üçüncülüğü “İki Ağaç” eseriyle Ekrem Şahin aldı. Mansiyon ödülleri ise, “Suyun Ayak Sesi” eseriyle İskender Selçuk'un, “Süt Sağımı” eseriyle Ali Can'ın, “Soğan” eseriyle Bülent Kaplan'ın ve “Lahana Tarlası” eseriyle Kemal Vurgun'un oldu.

TARSİM Fotoğraf Yarışması ile tarım faaliyetlerinin önemine vurgu yapılarak; bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret ediliyor ve Tarım Sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

4'üncüsü gerçekleştirilen Yarışma için başvurular, geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamış ve 31 Aralık'ta sona ermişti. Sonuçların tamamına, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun internet sitesi tfsf.org.tr'den ulaşılabiliyor.