En özel hediyeler emek ister

Sevgililer Günü'nde de klasikleşmiş hediyelerin dışında sevdiğini mutlu etmek isteyenler özel eğitmenler işliğinde kendi hediyelerini yapacak.

El emeği bir hediye maddi değerinden bağımsız enerjisi ile kalbe dokuyor. Çünkü öncesinde bir planlama, düşünme, zamanlama, hazırlarken yaşanılan heyecanı barındırıyor. Sevgililer Günü'nde sevdiğine en özel hediyeyi vermek isteyenlerin yolu Akbatı'dan geçiyor.

‘Sevgi Emek İster'

Yapılan açıklamaya göre söz konusu mekanda, bu yıl 9-10 Şubat tarihlerinde ‘Sevgi Emek İster' sloganıyla Tohum Otizm bünyesinde faaliyet gösteren Pour La Bonte eğitmenleri eşliğinde atölye çalışması hayatı geçiriliyor. Sevgi Günü'nde vakfa destek olmak isteyen satın alınan 250 adet bileklik malzemesi ile yapılacak atölye çalışmaları özgün bilekliklere dönüşerek çifte mutluluk getirecek.

Kişiye özel bileklikler

Sevgililer Günü'nde kendi tasarladıkları bileklikleri, rengarenk hediye kartları ve paketleriyle hediye etmek isteyenler saat 13.00-17.00 arasında birer saatlik seanslar olarak düzenlenen atölyelere katılabilecekler. Atölyelere katılmak isteyenler dilerlerse etkinliğe girişte Tohum Otizm'e destek olarak 1TL'lik bağış yapma imkanı bulabilecekler.