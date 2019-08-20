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En sevilen fotoğraflar, çocukların eğitimine katkı olacak

Fotoğraf baskı kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için İstanbul, Londra ve Paris’te açılacak sergide yer alan fotoğraflar, çocukların eğitimine de katkı olacak.

Fotoğraf baskı kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için İstanbul, Londra ve Paris'te açılacak sergide yer alan fotoğraflar, çocukların eğitimine de katkı olacak.


“En büyük fotoğraf sergisi” olarak adlandırılan PrintLife'ın İstanbul ayağı, 4-13 Ekim tarihleri arasında 2 bin adet fotoğrafın sergilenmesiyle gerçekleştirilecek.


Fujifilm Türkiye tarafından düzenlenen sergide yer alan fotoğrafların sergilenen her bir karesi için çocukların eğitimine katkıda bulunulacak. Ayrıca, sergilenen fotoğrafın yüksek kaliteli bir baskısına da ücretsiz olarak sahip olunabilecek.


“Her fotoğraf basılmaya değerdir” prensibiyle hareket eden PrintLife'ta herhangi bir tema bulunmuyor. Fotoğrafın seçici kurul tarafından değerlendirilmesi ve etik olarak paylaşılmaya değer bulunması yeterli.

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