En uzun gecede zorlu do?a ?artlar?yla yar??an sporcular havadan g?r?nt?lendi

Gece ormanl?k alanda ger?ekle?en yar??lar havadan g?r?nt?lendi. Sporcular kafalar?na ve ayaklar?na takt?klar? ???klarla en uzun geceyi ayd?nlatt?

?ekmek?y Belediyesi taraf?ndan bu y?l 7'ncisi d?zenlenen ve zorlu ko?ullar alt?nda yap?lan yar??maya, so?uk ile m?cadele edip karanl?kta yollar?n? bulmaya ?al??an yakla??k bin kadar yar??mac? kat?ld?. Sporcular ko?u ve bisiklet olmak ?zere iki farkl? dalda e? zamanl? yar??t?lar. Karanl?k ormanda ba?lar?na ve ayak bileklerine takt?klar? ???klarla yollar?n? bulmaya ?al??an yar??mac?lara her 100 metrede bir as?lan fosforlu bezler y?n g?sterdi. Sabah saatlerine kadar s?ren yar?? sonras?nda dereceye giren sporculara hediyeler verildi. Yar??malar ?ncesi Ta?delen mesire alan?nda mini konserler verildi. Zorlu parkurlarda yar??an sporcular?n k?yas?ya yar??? havadan g?r?nt?lendi.

??ekmek?y'e ayr? bir heyecan kat?yor?

?ekmek?y Belediyesi Ba?kan Yard?mc?s? Latif Co?ar, ?Ta?delen ormanlar?nda b?y?k bir heyecan ,b?y?k bir tela? var. Biraz sonra start? verece?iz. T?m sporcular?m?z? ve sporcular?m?z? yaln?z b?rakmayan vatanda?lar?m?z? ?ekmek?y Belediye Ba?kan?m?z Ahmet Poyraz ad?na selaml?yorum. Bu sene 7'ncisini d?zenledi?imiz ?En Uzun Gece Ko?usu ve Ko? veya Pedalla' program? ger?ekten do?a sporlar?n? ba?kenti ?ekmek?y'e ayr? bir heyecan ayr? bir sportmenlik kat?yor? dedi.

Yar??a kat?lan Y?lmaz ?ardak ise, ?Daha ?nce bisiklet ile yar??m??t?m. Ko?u olarak hi? denememi?tim. Ko?unun da zevkini ya?amak i?in bu sefer de ko?u olarak kat?l?yorum? ?eklinde konu?tu.