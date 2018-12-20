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En uzun geceye özel indirim

Türk giyim markası Defacto, 19-22 Aralık tarihleri arasında tüm modaseverleri yüzde 20 indirim fırsatı sağlayan ‘Solstis Fırsatları’na davet etti.

Türk giyim markası Defacto, 19-22 Aralık tarihleri arasında tüm modaseverleri yüzde 20 indirim fırsatı sağlayan ‘Solstis Fırsatları'na davet etti.



Yılın en uzun ve karanlık gecesinde kendini ve sevdiklerini mutlu etmek isteyen herkes için defacto.com.tr, dünya trendlerini yansıtan tasarımlarıyla Solstis Fırsatları'nı sunuyor. Yapılan şirket açıklamasına göre kadın, erkek, bebek, çocuk, kozmetik ve aksesuar ürünlerinin tümünü kapsayan kampanya, 19 Aralık saat 00.01'den 22 Aralık 09.00'a kadar geçerli olacak. Yaklaşan yeni yıl heyecanı ile Solstis Fırsatları'nda tüm indirimlere ek sepette yüzde 20 indirim sağlanacak.

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