En uzun günde Evrencan Gündüz ile Elif Çağlar en sevilen şarkılarını binlerle birlikte söyledi

Red Bull Sunar: En Uzun Gün (#EnUzunGun) konseri ise Muğla Kargıcak Koyu'nda Evrencan Gündüz ile Elif Çağlar, muhteşem bir günbatımı eşliğinde en sevilen şarkılarını seslendirerek günü noktaladı.

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran Pazar günü, Red Bull Türkiye sosyal medya hesaplarında başından sonuna canlı etkinliklerle takipçilerin interaktif katılımı ile gerçekleşti. Günün ilk saatlerinden gün batımına kadar süren En Uzun Gün (#EnUzunGün) programıyla Red Bull Türkiye hesaplarında mokteyl tariflerinden müzik listelerine, spordan gaming'e uzanan çeşitli aktivitelerle dopdolu bir gün yaşandı.

"Spor yaparken denge konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum"

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir ve sportif yanı ile öne çıkan model Itır Esen, beraber gerçekleştirdikleri antrenman ile en uzun güne aktif bir başlangıç yaptı. Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenman ile iki ünlü isim kendilerine meydan okudu. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen canlı yayında Red Bull sporcusu Hazal Nehir'in gösterdiği hareketleri tekrarlamak için ter döken model Itır Esen, "Esneme hareketleri ile aram, egzersize göre çok daha iyi. Egzersiz yaparken de daha çok karın çalışmayı tercih ediyorum” dedi.

Sözü alan Hazal ise "Isınma hareketleri gerçekten çok önemli. Kalp atış hızını artırmak, kaslara giden kan akışını da hızlandırmak demek. Bu sayede kaslarımız da daha çok çalışıyor. Aynı zamanda egzersiz yaparken karın kaslarını güçlendirmek vücudun dengesini sağlamak için çok önemli." diye konuştu.

Hazal Nehir'in gösterdiği denge hareketlerinden birisini yaparken birkaç kez ayağı aksayan Itır Esen, "Denge konusunda kendimi geliştirmeye ihtiyacım var. Senin Red Bull Project: Pro antrenmanlarını da takip ediyorum. Hazal sana yetişmek için resmen emek sarf ediyorum.” dedi.

Antrenman sonunda konuşan Itır Esen, "Sayende güne çok enerjik bir başlangıç yaptım. Bu keyifli antrenman için sana ve Red Bull Türkiye ailesine çok teşekkür ederim." dedi.

"Güneşin batışını müzikle kutlamak büyük ayrıcalık"

Özgün yorumuyla çok beğenilen blues sanatçısı Evrencan Gündüz ile Türkçe sözlü caz müziğin beğenilen ismi Elif Çağlar, Red Bull Türkiye Instagram hesabından gerçekleştirilen Red Bull Sunar: En Uzun Gün (#EnUzunGun) ile yayında sevenleri ile buluştu. “La La La”, “Yeni Bir Şarkı” isimli parçalarına ek olarak klasikler arasında yer alan “Billie Jean”, “Just the two of us”, “Feel like making love” isimli şarkıları da seslendiren ikili, yaklaşık 1 saat boyunca keyifli bir performansa imza attı.

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için Red Bull'un resmi Instagram hesabı üzerinden benzersiz bir konser deneyimi sunan programda ikili Muğla'nın Kargıcak Koyu'nda muhteşem bir günbatımını arkasına alarak akustik bir performans gerçekleştirdi. Elif Çağlar, şarkıları seslendirdikten sonra "Kargıcak'ta bu eşsiz manzarada sizler için şarkı söylediğim için çok mutluyum. Eminim yerlerinizden bizleri alkışlıyorsunuzdur, ama ben burada kendi kendimizi alkışlayacağım sizler yerine" sözlerini kullandı.

Evrencan Gündüz ise "Güneşin batışını müzikle kutlamak çok büyük bir ayrıcalık. Bu deneyime eşlik ettiğiniz için öncelikle sizlere, sonra bu buluşmayı sağladığı için Red Bull'a çok teşekkürler. Umarım herkes bizim kadar keyif almıştır." dedi.

Mokteyl tariflerinden müzik listelerine, spordan gaming'e uzanan çeşitli etkinliklerle dopdolu bir 21 Haziran geçiren takipçiler, Evrencan Gündüz ile Elif Çağlar'ın günbatımı konseri ve keyifli sohbeti ile günü sonlandırdı.