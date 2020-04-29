Ender Saraç ve Ceyda Düvenci kamera karşısına geçti

Ender Saraç ilk kez birlikte bir reklam filmi için kamera karşına geçti.

Tüm dünyada pandemiye neden olan salgın nedeniyle her yerde hijyen tedbirleri devam ederken, kişisel bakım ve doğayı korumanın önemi de artıyor. Sleepy, bu dönemde Doğal Organik Pamuklu Temizlik Havlusu ile yenidoğandan itibaren her yaş grubu için temizlikle buluşturdu. Yeni ürün reklam filmi için Dr. Ender Saraç ve Ceyda Düvenci ile anlaşan Sleepy, çekim sırasında da sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine en üst düzeyde dikkat etti. Dr. Ender Saraç'ın doğal dezenfektanlar üzerine verdiği bilgiler ile başlayan hikaye Ceyda Düvenci'nin tavsiyesi ile devam ediyor.

Düvenci; “Geçirdiğimiz bu günlerde hijyenin önemini bir kez daha gördük. Kendimize dikkat ederken doğaya ve diğer canlılara gereken özeni göstermemiz gerektiğini de hatırladık. Marka, yeni ıslak temizleme havlusu ile kişisel temizlik esnasında doğayı ve tüm canlıları koruyor. Aynı zamanda yenidoğan kullanımına uygun hassasiyette. Sirke, limon, kekik ve okaliptus ile formüle edilmiş ürün ferahlatan kokusuyla temizlikte yeni favorim” dedi.

Çekilen film çok yakında tüm kanallarda ve dijital platformlarda seyirci ile buluşacak.