Endonezyalı oyuncudan Türk polisine teşekkür

Endonezyalı sinema oyuncu Raffi Ahmad, özel bir iş için geldiği İstanbul'da valizini kaybetti. Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran sanatçının valizi, kısa sürede bulunarak kendine teslim edildi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Türk polisine teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre; Endonezyalı oyuncu Raffi Ahmad, özel bir iş için önceki gün eşi ile birlikte Cakarta'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda valizi kaybolan oyuncu, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Kapalı Devre Kamera Sistemi Bürosunca (CCTV) yapılan çalışmalarla kaybolan valiz kısa sürede bulunarak 33 yaşındaki oyuncu Raffi Ahmad'a teslim edildi.

Olaydan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmad, kaybolan valizi kısa sürede bulan Türk polisine kendi sosyal medya hesabından teşekkür etti. 37 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabında 44 saniyelik video yayımlayan Ahmad, paylaşımında Türk bayrağına da yer verdi.