Endülüs rüzgarı Maltepe'de esti

Her biri flamenko sanatçısı dört müzisyenden oluşan “Manuel Reina Flamenko Grubu”, Maltepe'de Endülüs rüzgarı estirdi.

Her gösterisinde farklı dinamiklerle flamenko sanatının sınırlarını aşan topluluk, Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Kapalı gişe sahne alan topluluk, sanatseverlere unutulmayacak bir gösteri sundu. İspanyol halk dansı flamenkoyu sahneleyen Manuel Reina'ya vokalde Didem Ezgi Kurt, gitarda Kerem Can Özpekel, perküsyonda Kerem Kırca eşlik etti. Reina'nın gitar eşliğinde, el çırpma ve baskın ayak hareketleriyle yaptığı ritmik flamenko gösterisi ve muhteşem dansları, büyük ilgiyle izlendi. Konserin bir bölümünde Reina'nın flamenko sahne performansına müzisyenler, Türk ezgilerini kattı. Müziği Münir Nurettin Selçuk'a, sözleri Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait “Bahçemde Açılmaz Seni Görmezse Çiçekler” isimli Türk sanat müziğinin sevilen eserini seslendiren müzisyenlere dansıyla renk katan Reina, alkışları topladı.