Endüstriyel kenevir tarımına özel gübre geliştirildi

Son dönemde Türkiye'de üretim alanı genişletilmesine izin verilmesiyle gündeme gelen ıslah edilmiş endüstriyel kenevir bitkisi için özel bir taban gübresi geliştirdi. Söz konusu gübre, kenevir tarımında ihtiyaç duyulan bitki besin elementlerini doğru oranda karşılayarak yüksek verim artışı sağlıyor.

Bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırmak için gerçekleştirdiği çiftçi eğitim toplantıları, tarımsal danışmanlık hizmetleri ve model üretim alanlarıyla tarımda verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi için çalışan GÜBRETAŞ, yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, son dönemde sıkça gündeme gelen ve 19 ilde üretiminin yaygınlaştırılmasına ruhsat verilen endüstriyel kenevir tarımında dengeli besleme sağlayacak formül için bir süredir yaptığı Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak, birim alandan en yüksek verim sağlayan özel bir gübreyi daha sektöre kazandırdı. Kenevir bitkisinin besin maddesi ihtiyaçları ve Türkiye topraklarının bitki besin maddesi varlığı dikkate alınarak geliştirilen taban gübresi, 12.16.12+12(SO3)+0,2 B formülasyonuna sahip. GÜBRETAŞ'ın endüstriyel kenevir yetiştiriciliği için geliştirdiği bu özel taban gübresi, K-EXPERT markasıyla pazara sunulacak.

“Tarımın diğer sektörlere katkısını artırmak için önemli bir adım”

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, tarım alanında yüksek verim artışı sağlayan bitkiye ve bölgeye özel gübrelerle katma değer üretmeye devam ettiklerini belirterek, “Sahadaki uzman ziraat mühendislerimiz ile deneyimli Ar-Ge ekibimizin ortak çabaları sonucu ortaya çıkan, endüstriyel kenevir tarımına uygun özel gübreyle, tarımsal üretimin farklı sanayi sektörlerine katkısı için Türkiye'nin milli kaynaklarının kullanılması açısından önemli bir adım atmış olmaktayız” dedi.

Geliştirdikleri bu özel gübreyle lif ve tohum amaçlı ıslah edilmiş kenevir yetiştiriciliğinde maksimum verim ve kalite sağlanacağını belirten Yumaklı, “Kenevir, dengeli besleme ile yüksek verim ve üstün kaliteli ürün hasadına imkân veren bir bitkidir. Ekibimizin yaptığı araştırmaya göre klasik gübrelerle yapılan beslemede, yüksek tohum verimi ve kaliteli lif üretimi için bitkinin tükettiği potasyumun tamamen göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. Kenevir bitkisinin sağlıklı gelişimi için gerekli besin maddelerini dengeli olarak bünyesinde bulunduran yeni ürünümüz ise azot, fosfor, potasyum ve kükürtün yanı sıra ülkemizin önemli yeraltı zenginliklerinden bor da içermektedir. Bu özel ürünümüz dengeli deseni ile kenevir dışında pek çok bitki için de önerilebilecek bir başlangıç gübresidir” diye konuştu.

“Üreticilere anlatılacak”

Sadece yeni bir ürün geliştirmekle kalmadıklarını ve bunun bilinçli tarımla yaygınlaşması için de çalıştıklarını vurgulayan Genel Müdür Yumaklı, “Ayrıca GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri üreticilerin endüstriyel kenevir bitkisini dengeli bir şekilde beslemesi için besleme programı da oluşturdu. Verimlilik artışı sağlayacak bu bitki besleme programını eğitim toplantıları, mobil uygulamamız EGP (Etkili Gübreleme Programları) ve basılı dokümanlar aracılığıyla üreticilere anlatacağız” dedi.

“Türkiye ıslah edilmiş kenevir üretiminde dünyada 17. sırada”

Islah edilmiş endüstriyel kenevirin lif veya tohumu ile ilaç, kağıtçılık, inşaat ve tekstil gibi farklı birçok sektörde hammadde olarak kullanılabilen önemli bir endüstriyel girdi olduğuna dikkat çeken İbrahim Yumaklı şunları söyledi:

“FAO verilerine göre Türkiye'nin 1960'lı yıllarda 200 bin dekar üzerinde olan kenevir ekim alanları, yıllar itibariyle azalmış ve TÜİK'in verilerine göre 2018 yılında ülkemizde kenevir tarımı sadece Samsun'un bir ilçesindeki 100 dekarlık alanda yapılmış. Yerli ve milli sanayi sektörüne katma değer sağlayabilecek böylesine önemli bir tarımsal bitkinin üretiminin tekrar artırılması önemli. Nitekim 2016 yılında Türkiye'nin 19 ilinde, ıslah edilmiş endüstriyel kenevirin kontrollü şekilde yetiştirmesiyle ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Biz de sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak dünyadaki kenevir üretiminde 17. sırada bulunan Türkiye'nin bu alandaki verimliliğinin özel gübre kullanımıyla artırılmasını hedefliyoruz. Diğer tarımsal ürünlerde örnekleriyle ortaya koyduğumuz gibi kenevir tarımında da ülkemizde dekar başına 100-110 kg olan lif veriminin, dünya ortalaması olan 230 kg/dekar üzerine çıkarılmasına katkı vereceğiz.

Kenevir, tohumu ve lifi için yetiştirilmektedir. Ülkemizde kenevir bitkisinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılması, kenevirin lif bitkisi özelliğinin daha verimli kullanımıyla alakalıdır. Özellikle kâğıt üretimindeki dışa bağımlılığı azaltmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla çok önemli bir hamledir. Kâğıt sektörünün tüm ihtiyaçları karşılanmakla birlikte diğer alanlarda da hammadde imkanıyla sanayi yatırımları gelecektir. Kenevirin üretim sonrası sanayisinin yaygın olmaması başlangıç için bir engeldir. Lif bitkilerinde pamuk dışındaki tüm türlerde sanayi yaygın değildir. Fakat bu tarımsal üründeki artış sonrasında, istihdam ve endüstriyel kalkınmada ciddi kazançlar olması beklenmektedir.”