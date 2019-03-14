Energo Pro 610 bin haneyi aydınlatacak

Türkiye'de yaklaşık toplam 100MW'a yakın kurulu güce sahip hidroelektrik santrali işleten ENERGO-PRO, 2020 yılı sonunda 610 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Orta ve Doğu Avrupa'yı kapsayan geniş bir coğrafyada çevre dostu ve verimli hidroelektrik santralleri ile elektrik üretimi yapan ENERGO-PRO, Türkiye'de; Sivas, Tokat, Ankara ve Artvin'de bulunan 5 hidroelektrik santrali ile hizmet veriyor. 2010 yılından bu yana 5 santral ile birlikte ortalama 585 bin MWh enerji üreten şirketin Türkiye'de devam eden iki projesi daha bulunuyor.

“Türkiye'yi aydınlatıyor”

Yatırım aşamasında olan iki projenin Muş'ta ve Kars'ta bulunduğunu belirten ENERGO-PRO Genel Müdürü Celal Kozumali; ‘‘Muş'ta yer alan projemiz, Türkiye'nin özel sektörde en büyük göl alanına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Kars'ta bulunan projemizi 2019 yılı sonunda, Muş'ta bulunan projemizi ise 2020 yılı sonunda devreye almayı planlıyoruz. Projelerimiz faaliyete geçtiğinde toplam 1227 GWh üretimimizle yıllık 405 bin hanenin elektriğini karşılıyor olacağız. Toplam kapasitemize baktığımızda, 2020 yılı sonunda 610 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

“Su türbini ve jeneratör üretimi yapacak”

Çok uluslu bir şirket olan ENERGO-PRO, kendi bünyesinde bulunan su türbinleri üreticisi Litostroj Power ve aynı zamanda araştırma, tasarım ve mühendislik çalışmalarına odaklanan şirketi Litostroj Engineering ile doğa dostu su türbinleri ve jeneratörleri üretiyor. Türkiye'de de aynı yatırımı planladıklarını belirten Celal Kozumali; “Türkiye'de faaliyete geçecek türbin ve jeneratör fabrikamızın çalışmalarına devam ediyoruz. Üretilecek türbin ve jeneratörler yüzde 95 verime sahip olacak” dedi.