Enerji Bakanı Dönmez: "Silivri'de 3 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit ettik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'de iki sahada bulunan 3 milyar metreküplük rezervin yaklaşık 300 bin konutun 10 yıllık doğalgaz tüketimini karşılayacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Silivri'deki Batı Çeltik-1 ve Batı Değirmenköy 4-5 kuyularında çıkan doğalgazı ateşleme törenine katıldı. Bakan Dönmez yaptığı konuşmada, “Silivri'de bulunan Batı Çeltik-1 ve Batı Değirmenköy 4-5 kuyularında yıllık yaklaşık 300 milyon metreküp doğalgaz üretme kapasitesine ulaşacağız. Zihinlerde canlanması için örnek verecek olursak burada üretilen doğalgaz yaklaşık 300 bin konutun 10 yıllık tüketimine eşdeğer bir seviyede doğalgazı üretmiş olacağız. Her iki sahada 3 milyar metreküplük bir rezerv tespit etmiş durumdayız. Başka bir ifadeyle toplam rezerv 300 bin hanenin 10 yıllık tüketimine eşdeğer seviyededir. Bütün gayretimiz, bütün hedefimiz Türkiye'nin enerjide kendi öz yeterliliğe sahip bir ülke olmasıdır. Memleketimizin dört bir yanını karış karış arayarak bu kaynaklara ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Bakan Dönmez, konuşmaların ardından Batı Çeltik-1 ve Batı Değirmenköy 4-5 kuyularında doğalgazı ateşledi. Silivri programında Bakan Dönmez'e AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve mülki erkan eşlik etti.