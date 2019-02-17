Enerji Bakanı Dönmez Üsküdar'da çorba dağıttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Parkı'nda vatandaşlara

sıcak çorba dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi, soğuk havaya rağmen vatandaşların akınına uğruyor. Üsküdar Belediyesi, İstanbul'un en güzel manzaralarından birini izlemek için Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlara soğuktan etkilenmemeleri için sıcak çorba ikramında bulunuyor. Pazar gününü değerlendirmek üzere Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelen ve çorba almak için sıraya giren vatandaşlar, kazanın başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kazanın başına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le birlikte geçen Bakan Dönmez, vatandaşlara sıcak çorba ve ekmek dağıttı. Daha sonra Bakan Fatih Dönmez ve Başkan Hilmi Türkmen'e katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da kazanın başına geçti.

Nakkaştepe Millet Parkı'nda vatandaşlara seslenen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şu anda bulunduğumuz alan sadece Üsküdar'ın değil, İstanbul'un bir millet bahçesi. Çünkü İstanbul'un değişik yerlerinden, özellikle karşı taraftan herkesin kolaylıkla ulaşabildiği, kış şartlarına rağmen özellikle hafta sonları dolup taşan 50 bin metrekarelik Nakkaştepe Millet Bahçesi'ndeyiz. Sayın Bakanım, siz de aslında Üsküdarlı, Çengelköylüsünüz. Bu güzel bahçemize teşrif ederek bize zaman ayırdınız. Size Üsküdarlılar adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan Dönmez ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız 8 Aralık'ta buranın açılışını yapmıştı. Bugün gezmek bize nasip oldu. Bir Üsküdarlı olarak sadece biz değil, yurt içi ve yurt dışından bu güzel beldeye gelen birçok misafirimiz de hayranlıkla ifade ediyorlar. Ben bu güzel hizmetten dolayı sayın başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı seçildiğinde İstanbul'un gündeminde bu bahçeler yoktu. Çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk, hava kirliliği vardı. O dönemde bana da hava kirliliğiyle mücadele görevi düşmüştü. Bugün hamdolsun bunların hiçbiri gündemimizde değil. Bugün millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle gündeme geliyoruz. Bu güzel hizmetlerin işletmeye alınmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Daha sonra çorba dağıtılan alana gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da vatandaşlara hitaben şunları söyledi:

“Gönül belediyeciliği diyerek çıktığımız bu yolda, bu güzel millet bahçemiz gibi daha nice güzel hizmetleri İstanbul'a ve Üsküdar'a kazandırmak üzere 31 Mart'ta hepinizden dua ve destek istiyoruz. Biz 1994'te İstanbul'da hizmet belediyeciliğini Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte başlattık. 94 öncesi çöp, çamur ve çukur içinde bir İstanbul vardı. Bugün gururla buradayız. Dünyanın en güzel manzarasını vatandaşına açmış ve bu dünyanın en güzel manzarasında vatandaşlarına sıcak çorba dağıtan bir Üsküdar Belediyesi var. İyi ki Üsküdar var, iyi ki AK Parti var diyoruz. Sizlerden 31 Mart'ta sadece kendi desteklerinizi değil, aynı zamanda komşularınızın, eşinizin, dostunuzun, akrabalarınızın desteğini istiyoruz. Karşımızda bu seçim sürecinde maalesef zillet ittifakı dediğimiz bir ittifak var. Hizmetlerle Türkiye'yi ve İstanbul'u kuşatmış, 17 yıldır nice zorluklara rağmen bu hizmetleri size kavuşturan bir AK Parti var. Karşı tarafta ise CHP ve maalesef onun yanında sözde ülkücü gelenekten gelen İYİ Parti ve terör örgütünün siyasi uzantısı olan parti var. Hepsi bir olmuş, tek bir dertleri var. Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesinin önünü kesmek için karşımızda terör örgütlerinin uzantılarıyla ittifak yaptılar. 31 Mart'ta siz inşallah en güzel dersi bu zillet ittifakına sandıkta vereceksiniz. Biz bu güne kadar hep milletimize inandık, milletimize güvendik. Sizlere hizmetkar olmak üzere yola çıkmış belediye başkan adaylarımızla, AK Parti kadrolarıyla, Cumhur İttifakı'yla birlikte inşallah Üsküdar'da da, İstanbul'da da milletimiz en güzel dersi bu zillet ittifakına sandıkta verecek diye inanıyorum.”

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Nakkaştepe Millet Bahçesi içindeki ‘Uçan Yol' adlı ahşap parkurda yürüyüş yaptı. Burada boğaz manzarasına karşı sıcak çorbalarını içen Dönmez, Kaya ve Türkmen, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.