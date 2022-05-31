Enerji sektörünün İVME'si 3 yaşında

Enerji sektörüne yönelik çözümler geliştiren girişimlere destek sağlayan İVME programında 3'üncü dönem başladı. Düzenlenen etkinlikte ayrıca bugüne kadar Enerjisa tarafından desteklenen girişimler sektörle buluştu.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren girişimleri desteklemek üzere düzenlenen İVME Girişim Hızlandırma Programı'nda üçüncü dönem başladı. Akademisyen Sertaç Doğanay'ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinlikte, 2020 yılından bu yana programa seçilen ve dekarbonizasyon, dijitalleşme, dağıtıklaşma gibi küresel trendlerin ışığında enerji sektörüne değer sunan girişimciler, Enerjisa CEO'su Murat Pınar ve Revo Capital Ortağı Gizem Moral ile bir araya geldi.

Murat Pınar açılış konuşmasında, enerji sektörünün hem Türkiye'de hem de dünyada küresel trendlerin ışığında hızlı bir dönüşümden geçtiğini belirterek, trendler ile dinamiklerin kesiştiği her alanda yeni teknolojilerin ortaya çıktığına işaret etti. Şirketlerinde hem kurum içi hem kurum dışı girişimciliğe önem verdiklerini belirten Pınar, “Kurum kültürümüzle desteklediğimiz fikir ve proje öneri platformlarımız sayesinde çok değerli kazanımlar elde etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Pınar, bu yaklaşım doğrultusunda şirketlerinin elektrik dağıtım sektöründe gerçekleştirilen ilk uygulama olan İvme programı ile 3 yıldır bu ekosisteme destek verdiğini hatırlatarak programa ilişkin şu verileri paylaştı:

“Bu verdiğimiz destek ile bugüne kadar İvme Girişim Hızlandırma Programı kapsamında, 110 girişimci arasından 23 girişim ile Proof of Concept(POC) çalışmaları gerçekleştirilmesine destek olduk. 6 girişimin çalışmasının projelendirilmesine ve EPDK tarafından 2.5 milyon lira proje bütçesi alınmasına, 3 girişimcinin ürününün ise Enerjisa tarafından doğrudan alım yoluyla değerlendirilmesine, 1 girişim programının da başarıyla tamamlamasının ardından ABD kaynaklı bir fondan yatırım alarak uluslararası arenaya adım atmasına destek olduk.”

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında da hız kesmeden devam eden İvme Programı yeni dönemde enerji sektöründe etki oluşturan girişimler için başvuruları 3 Haziran tarihine kadar almaya devam edecek. Program sayesinde ürün prototipi oluşturulmuş girişimlerin, ticarileşme ve ölçeklenmesi desteklenerek, girişimci ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlanıyor. Proje kapsamında aynı zamanda POC (ürün test edilme) sürecinde girişimcilere finansal destek sunuluyor. İVME Programı'na kabul edilen girişimler Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin İnovasyon ve Ar-Ge imkanlarından yararlanma imkanına da sahip oluyor. Uygun bulunan projeler Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin ulusal yatırım ekosistemine dahil edilebiliyor ve Eurogia, Free Electrons ve InnoEnergy gibi uluslararası enerji sektörü bağlantılarından faydalanabiliyor.