Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin yeni Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci

Türkiye nüfusunun dörtte birine sağladığı elektrik dağıtım hizmeti ile sektörünün önde gelen oyuncularından Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Özsürekci atandı.

Türkiye'de Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile 14 ilde 21 milyonu aşkın tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Özsürekci getirildi.Atamaya kadar şirketin Saha Operasyonları Grup Direktörlüğünü yürüten Özsürekci, 1 Temmuz 2022'de genel müdürlük görevini Süleyman Samsa'dan devralacak.

Enerjisa Enerji'nin dağıtım birimindeki görev değişimine yönelik olarak Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar şunları kaydetti:

“Şirketimizin 2009 yılında Başkent EDAŞ ile başlattığı, 2013'te Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile devam ettirdiği elektrik dağıtım faaliyetlerinde bugün artık sektörünün tartışılmaz lideri konumunda. Bu liderliği dağıtım şirketlerimizin yaptığı yatırımlar, uygulamaya aldığımız son teknolojiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün en üst seviyede benimsenmesi gibi farklı alanlarda da görüyoruz. Ülkemizin farklı coğrafyalarında yeri geldiğinde yangın, sel ve yoğun kar gibi afetlerde dahi kaliteli ve kesintisiz enerji için faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerimiz yeni dönemde de hem sektöründeki liderliğine hem de hizmet bölgelerindeki aralıksız yatırım, bakım ve arıza onarım çalışmalarına devam edecektir. Dağıtım birimimizde Genel Müdürlük görevini 2 yılı aşkın süredir yürüten Süleyman Samsa'ya tüm katkıları için teşekkür ediyor, Oğuzhan Özsürekci'ye de yeni görevinde başarılar diliyorum.”

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki elektrik tüketicilerinin yaklaşık dörtte birine elektrik dağıtım hizmeti sağlayan şirketler; Başkent EDAŞ ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta 2009 yılından bu yana, Ayedaş ile İstanbul Anadolu Yakasında, Toroslar EDAŞ ile Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de ise 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.